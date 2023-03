Morgenverkehr: Unfälle auf den Hauptverkehrsrouten

Das Verkehrschaos am Mittwochmorgen begann schon in den frühen Morgenstunden: Gegen 4 Uhr kippte bei einem Unfall ein Lkw auf der Phyrn Autobahn (A9) vor dem Plabutschtunnel in Fahrtrichtung Voralpenkreuz um. Nach etwa zwei Stunden konnte die Sperre aufgehoben und ein Fahrstreifen freigegeben werden.

Um den Verkehr tagsüber aufrecht zu erhalten, können laut Informationen des ÖAMTC die Bergungsarbeiten erst heute Abend, gegen 21 Uhr erfolgen. Aufgrund der Fahrbahnverengung kam es zu Staus und Verzögerungen auf der Phyrn-Autobahn (A9) sowie auf den Ausweichstrecken der Kärntner Straße (B70) und der Triester Straße (B67).

Zwei Unfälle im Wiener Frühverkehr - auf der A23 vor St. Marx in Richtung Vösendorf sowie im Tunnel Vösendorf auf der S1 in Richtung Schwechat - haben laut ÖAMTC für entsprechende Probleme und Blechschlangen gesorgt. Auf der Südosttangente standen die Kfz bis zurück auf die S2 und mussten etwa eine Stunde Wartezeit in Kauf nehmen. Aber auch auf den Ausweichrouten wie Wagramer Straße, Handelskai sowie A22 ging wenig weiter.

Auf der S1 reichte der Stau bis zum Industriezentrum NÖ Süd. Und auf der A21 standen die Autos vier, fünf Kilometer bis zu Brunn am Gebirge, informierte der ÖAMTC.