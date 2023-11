Morgendlicher Schneefall in Salzburg: Das Wochenende bringt weitere Kaltfront

Am Samstag wird das Wetter wieder freundlicher: In den Becken und Tälern des Südens und inneralpin sowie am Alpenostrand sind am Vormittag einige Nebelfelder anzutreffen, die im Tagesverlauf nur langsam abtrocknen. Ansonsten ist überwiegend sonniges Wetter zu erwarten.

Am Nachmittag nimmt die Bewölkung dann im Westen und Südwesten zu, gegen Abend kommen hier erste Regenfälle und somit die Vorboten der nächsten Störungszone auf. Die Schneefallgrenze schwankt dazu zwischen 1500 und 2000 Metern Seehöhe. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Osten und entlang der Alpennordseite auch teils lebhaft, aus Ost bis Südwest. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 5 und plus 5 Grad, die Nachmittagstemperaturen zwischen 8 und 16 Grad.