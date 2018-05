Mordverdächtiger mit Meißel: Spur führt zu Kidnapper-Bande

Ist Terry A. (25) aus Nigeria nicht nur ein Mordverdächtiger, sondern auch ein Mitglied einer kriminellen Organisation? Der Flüchtling, der vergangene Woche einen anderen Asylwerber in der Unterkunft St. Gabriel in Maria Enzersdorf (NÖ) mit einem Meißel getötet haben soll, dürfte in seinem Heimatland kein unbeschriebenes Blatt gewesen sein. Das zeigt eine KURIER-Recherche.

A. kam im Zuge der Flüchtlingswelle nach Österreich und stellte am 17. Februar 2016 einen Asylantrag. Gegenüber den Behörden erzählte A. einer Jugendgruppierung angehört zu haben und Angst vor der Regierung zu haben. Weiters führte der Flüchtling aus, aus der Stadt Kokori zu stammen. Das sind spannende Details, da Kokori in Nigeria durch eine kriminelle Bande bekannt wurde, die jahrelang ihr Unwesen trieb. Die Polizei nannte den Drahtzieher, Kelvin I., einer der „meistgesuchten Verbrecher“. Er soll für Dutzende Morde sowie Entführungen an Polizisten, Soldaten und bekannten Persönlichkeiten verantwortlich gewesen sein. I. hatte im Bundesstaat Delta eine eigene Armee aufgebaut. Am 25. September 2013 wurde Kelvin I. in einem Hotel verhaftet.