Mordprozess: Er wollte zu viel Sex, sie gab ihm Schlaftabletten

„Ich wollte ganz einfach nur, dass er fest schläft.“ Das sagt die 62-jährige Angeklagte in einem Mordprozess über eine verhängnisvolle Nacht im Juni 2017. Ihr damaliger Freund war nach der Einnahme eines Potenzmittels, einem Cocktail und Wein sowie mehrerer Schlaftabletten gestorben.

Sechs davon soll die Frau dem damals 73-Jährigen gegeben haben, nachdem ihr die Sexspiele mit dem Salzburger zu viel wurden. Anstatt Rettung und Polizei zu rufen, wollte sie das Problem selbst lösen. „Ich habe die falsche Entscheidung getroffen“, sagt die Frau am Montag vor Gericht. Seine Leiche wurde von einem Polizisten in einer Mülltonne Wochen später in der Garage seines Hauses in Mattsee gefunden. Nun muss sich die Deutsche wegen Mordes in Salzburg verantworten.