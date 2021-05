Mordprozess: Angeklagter sprach von einem Versehen

Am Landesgericht Klagenfurt wurde am Montag der Mordprozess gegen einen 37-jährigen Klagenfurter verhandelt. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, im November des Vorjahrs in seiner Klagenfurter Wohnung vorsätzlich einen Salzburger Sportschützen erschossen zu haben, der ihm eine Waffe verkaufen wollte. Der Angeklagte gab zu, den 39-Jährigen erschossen zu haben, erklärte aber, es habe sich lediglich um ein Versehen gehandelt.

Die Staatsanwaltschaft hat für den Angeklagten, der in Österreich und Deutschland mehrfach einschlägig vorbestraft ist, zusätzlich die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt, da eine Polytoxikomanie sowie eine breit gefächerte Persönlichkeitsstörung vorliege.

Auch Raub angeklagt

Die Waffe wollte er sich laut Staatsanwalt Julius Heidinger „aufgrund immer größerer Ängste vor seinem slowenischen Suchtgiftlieferanten“ besorgen. Da der Klagenfurter die Pistole nach der Tat an sich genommen habe, ist er neben Mordes noch wegen schweren Raubes angeklagt.

„Das Tatmotiv war, in den Besitz der Waffe zu kommen“, so Staatsanwalt Heidinger. Der Angeklagte habe den Leichnam zugedeckt und versucht, die Spuren zu verwischen. Der Schuss selbst sei aus nächster Nähe oder mit Ansetzen abgegeben worden, dies sei das Ergebnis des Gutachtens eines Sachverständigen. Nach einem psychiatrischen Gutachten sei er zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig gewesen, erklärte die Anklage.