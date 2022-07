Mordalarm in Vorarlberg: 85 Jahre alter Mann erstochen

In Feldkirch in Vorarlberg ist am Sonntag ein 85 Jahre alter Mann in seiner Wohnung durch mehrere Messerstiche schwer verletzt worden. Laut ersten Polizeiangaben verstarb er kurze Zeit später. Als Tatverdächtiger wurde noch in der Wohnung der 30 Jahre alte Sohn festgenommen.

Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg bekannt gab, ist der pflegebedürftige Mann am Sonntag in den Morgenstunden in seiner Wohnung in Feldkirch mit einem Messer angegriffen und durch mehrere Stiche schwer verletzt worden. Er verstarb kurze Zeit nach der Attacke.

Sohn nicht vernehmungsfähig

Noch am Tatort wurde ein 30-jähriger Sohn des Verstorbenen wegen dringenden Tatverdachts festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar und Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen, so die Polizei. Die weiteren Erhebungen hat das Landeskriminalamt Vorarlberg übernommen. Wie die Polizei mitteilte, konnte der festgenommene Sohn aufgrund seiner schlechten psychischen Verfassung bislang nicht einvernommen werden.