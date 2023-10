Mordalarm in der Südsteiemark: Polizei entdeckt zwei Leichen

Ein Familienstreit dürfte in der Steiermark in einer Tragödie geendet haben.

Wie die Polizei am späten Dienstagabend bekannt gab, wurden Beamte in den Abendstunden in Wagna im Bezirk Leibnitz zu einem Wohnhaus zu einem Polizeieinsatz gerufen. Polizisten fanden dabei zwei Leichen.

Dem Einsatz dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen ein Familienstreit vorausgegangen sein. Bei den Leichen handelt es sich um zwei männliche Personen, vermutlich Vater und Sohn. Beamte des Landeskriminalamtes Steiermark haben die Ermittlungen aufgenommen.

Nähere Informationen will die Polizei am Mittwoch bekannt geben.