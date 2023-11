Mord in Tirol: Verdächtiger schweigt weiter

Nach der ersten gerichtlichen Einvernahme wurde am Donnerstagnachmittag Untersuchungshaft über den 45-jährigen Beschuldigten verhängt. Er steht unter Verdacht, einen 54-Jährigen in seiner Wohnung tödlich am Hals verletzt zu haben.

Er machte bei der gerichtlichen Einvernahme Gebrauch von seinem Schweigerecht. Auch bei der Polizeibefragung machte er Dienstagnachmittag keine Angaben zum Tatvorgang. In zwei Wochen wird eine erste Haftprüfung stattfinden.

