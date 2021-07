Mord/Selbstmord: Ermittlung abgeschlossen

Im Kühnsdorf erfährt man, dass Sabine P. in der Vergangenheit Drogenprobleme gehabt habe; laut Polizei war sie in einem Methadon-Ersatzprogramm. Vor Kurzem sei ein guter Freund der 29-Jährigen im Suchtgiftmilieu gestorben. „Sie war in den Tagen vor der Tat in einem psychischen Tief“, erzählt man im Ort. Dass Sabine P., die als fürsorgliche Mutter beschrieben wird, ihr eigenes Kind mit in den Tod nehmen würde, daran dachte aber bis Samstag niemand.

Zehn bis 15 Kinder werden jedes Jahr in Österreich von ihren Eltern getötet; das geht aus einer im Jahr 2011 veröffentlichten Studie des Wiener AKH hervor. In mehr als 70 Prozent der Fälle sind die Mütter die Täter. Am häufigsten werden solche Taten am ersten Tag nach der Geburt verübt. Mit steigendem Alter der Kinder nimmt die Zahl der Tötungen ab.

Während Väter bei derartigen Taten häufig unter Alkoholeinfluss stehen und danach oft Selbstmord begehen, trifft das bei Müttern so gut wie nicht zu. Sie sind öfter psychotisch erkrankt und leiden an Persönlichkeitsstörungen oder Depressionen.

Für die Studie untersuchte das AKH 150 Fälle in Österreich über einen langen Zeitraum hinweg. Ein Großteil der getöteten Kinder wurde erstickt (22 Prozent), 17 Prozent wurden ertränkt, acht Prozent erschossen und fünf Prozent erschlagen.