Mord im Salzburg-Lehen: Foto des Verdächtigen veröffentlicht

Nach der tödlichen Schießerei in Salzburg-Lehen am 4. Juni hat die Polizei nun Foto und Personalien des Tatverdächtigen veröffentlich: Gesucht wird nach Klodian Fusha (Spitzname "Klod"), albanischer Staatsbürger, geboren am 16. August 1987. Gegen den Mann wurde wegen des Verdachts auf Mord und versuchten Mordes ein europäischer Haftbefehl und eine Interpol-Fahndung erlassen.