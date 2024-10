Moderne Schulen und Kindergärten sind Muss und Herausforderung zugleich

Das moderne Umfeld ist das eine, ein modernes Angebot das andere. Die Nachmittagsbetreuung kann bis maximal 18.20 Uhr genutzt werden, was gleich „sehr gut angenommen wurde und stark zugenommen hat“, so Direktorin Regina Fichtner. Von den 295 Schülerinnen und Schülern nutzen aktuell 175 – in unterschiedlichen zeitlichen Umfängen – das Angebot. Nur Betreuung war aber gestern, heute gibt es etwa auch Lernstunden, wobei „die Erwartungshaltung der Eltern da schon sehr hoch ist“, meint Fichtner. Wenn eine Lehrkraft für bis zu 28 Kinder aus unterschiedlichen Klassen zuständig ist, kann nicht jedes Problem bei den Hausaufgaben gelöst werden. „Wir bieten viel, aber es wird auch viel verlangt. Manchmal zu viel“, so Fichtner. Man sei aber auf gutem Wege, in Bälde zusätzliches Personal zu bekommen.

Die Zweijährigen kommen

Was Gemeinden in ganz NÖ zusätzlich beschäftigt sind die Zweijährigen. Weil diese seit September einen Platz im Kindergarten haben sollen. 250 neue Gruppen sind landesweit entstanden. Am Beispiel Kottingbrunn sieht man, wie aktuell das ist. „Das Angebot wird stark in Anspruch genommen. Zwei neue Gruppen wurden gefüllt, aber alle Zweijährigen bekommen einen Platz“, so Macho. Derzeit werden Container, in denen die Volksschule während des Neubaus untergebracht war, als Kindergarten genutzt. Eine Übergangslösung. Ein Neubau ist in Planung. Die Kosten: Noch nicht bekannt. Billig wird es nicht.