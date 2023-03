Modern und weiblich statt verstaubt: Zwei Frauen an der Spitze

Unvergessen bleibt der Felssturz im Jänner 2021: 60 Tonnen donnerten in den Lesesaal – zum Glück an einem Samstag in aller Früh, sodass niemand verletzt wurde und auch keine Bestände zu Schaden kamen. „Wie ich gekommen bin, war alles schon abgesperrt.“ Ihre ersten Gedanken? „Fassungslosigkeit und Erleichterung, dass niemand anwesend war.“

In Zukunft will sie die Recherchemöglichkeiten von außen ausbauen. Schriftstücke wirklich in der Hand zu haben sei mit Online-Recherche aber meist nicht zu vergleichen, meint sie. Ein Teil der Bestände wird nun auch digital erfasst.