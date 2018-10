Modellregion Pinkafeld/Riedlingsdorf 2050: Vorbild fürs Land

Als „einzigartige Chance für die pannonische Modellregion Pinkafeld-Riedlingsdorf“ beschreibt KLAR!-Manager Christoph Urschler (TBH Ingenieur GmbH) das Projekt. Ziel ist, die Region so anzupassen, dass bis 2050 bestmöglicher Schutz vorhanden ist und keine Einbußen in Lebensqualität oder Wirtschaftsleistung eintreten. Mögliche Maßnahmen sind die Forcierung von Humusaufbau, klimafitte Fruchtfolgen in der Landwirtschaft, Vermeidung von Austrocknung auf allen Grün- und Naturflächen, Anpassung der Baumarten in der Forstwirtschaft, effizientere Nutzung von Wasser, Einführung eines Frühwarnsystems bei starker Hitze, Erhaltung von Schutzgebieten sowie eine dem Klimawandel angepasste Raumplanung und bauliche Maßnahmen.

„Die Region hatte bereits einige klimabedingte Herausforderungen zu bewältigen, die Zusammenarbeit funktioniert“, sagt Riedlingsdorfs Bürgermeister Wilfried Bruckner. Das ist mit ein Grund, warum sich Umweltlandesrätin Astrid Eisenkopf wünscht, dass „die hier gesammelten Erfahrungen Vorbild für Maßnahmen im ganzen Land werden.“

Laut der im Vorfeld durchgeführten Analyse gibt es neben möglichen Gefahren auch positive Auswirkungen des Klimawandels. In der Landwirtschaft könnten neue Pflanzensorten zum Einsatz kommen oder künftig zwei Ernten möglich sein. Auch der Tourismus dürfte – Stichwort: Flucht vor der Hitze aus der Stadt und verlängerte Sommersaison – vom Klimawandel profitieren.