Mobbing-Verdacht bei der Polizei: Zwei Pistolen verschwunden

Es geht um verschwundene Pistolen und Mobbing: Ein Fall, in dem die Polizei normalerweise ermitteln würde, spielt sich nun in deren eigenen Reihen ab. Seit Jahren stehen dabei Vorwürfe gegen die Landespolizeidirektion Salzburg im Raum. Fast die ganze Riege der Führungskräfte wurde im Rahmen der Ermittlungen befragt. Am Donnerstag wurde in der Causa vor dem Wiener Zivilrechtsgericht verhandelt.

Eine 54-jährige Ex-Polizistin klagte die Republik wegen Mobbings auf Schadenersatz. Seinen Ursprung nahm der Fall vor mehreren Jahren. Die Klägerin schrieb im Rahmen ihrer Ausbildung bei der Polizei eine Bachelorarbeit, in der es um sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ging.

Von da an sollen der stellvertretenden Leiterin des Kriminalreferats von ihren Vorgesetzten Steine in den Weg gelegt worden sein. Ein Funkgerät, das sie angeblich verloren hatte, soll von ihrem Chef in seinem Büro verwahrt worden sein, was offenbar unüblich war. „Typisch Claudia (Name von der Redaktion geändert)“, soll der damals ranghöchste Salzburger Exekutivbeamte, die angebliche Nachlässigkeit der Polizistin vor Kollegen kommentiert haben.