Picknick-Verbot im Salzburger Paradies wirkt

Wolfgang Viertler nimmt den Koran zu Hilfe, um die Schönheit des Hintersees in Mittersill zu beschreiben. „Laut Beschreibung des Korans müsste das Paradies ungefähr so ausschauen wie die Gegend am Hintersee“, sagt der Bürgermeister von Mittersill. Vielleicht deshalb hat sich das Gewässer im Nationalpark Hohe Tauern in den vergangenen Jahren zu einem Hotspot bei arabischen Touristen entwickelt.

Diese hätten das Seeufer immer stärker in Beschlag genommen. „Sie haben Tee gekocht und gegrillt. Vom Müll reden wir noch gar nicht“, erklärt Viertler. Die Beschwerden von Einheimischen und europäischen Gästen häuften sich – bis die Gemeinde im Sommer kurzerhand ein Picknick-Verbot am See erließ. „Es ist ein Notschrei gewesen“, sagt Viertler.

Der Hilferuf war offenbar erfolgreich. „Es hat sich positiv entwickelt. Der Müll landet jetzt im Container, auch das wilde Pferdefüttern hat sich aufgehört“, erzählt Viertler. Im Übrigen musste keine Tee trinkende arabische Familie und auch kein Apfel essender deutscher Tourist von der Polizei abgeführt werden.