Lehrlingssuche: Wie sich Unternehmen in Aspern bei Schülern vorstellen

Die Schülerinnen und Schüler können auch ein wenig ausprobieren, was in der Ausbildung auf sie zukommt: Wer einen technischen Beruf lernen will, muss in der Regel schweißen können. Deshalb hat Jan Steinkogler von der Vamed , die die für Haustechnik im Wiener AKH, verantwortlich ist, einen Schweißsimulator dabei.

Auch Alois Grill von der ÖBB ist auf der Suche nach jungen Menschen: „Wir haben jedes Jahr etwa drei Lehrlinge aus der Schule. Für heuer erhoffe ich mir mehr.“ Er ist überzeugt, dass es für motivierte und zielstrebige Jugendliche selten so einfach war, eine Karriere zu starten. Das Gute an der Lehre sei, „dass man alles von Anfang an lernt. Wer als HTL-Absolvent oder Akademiker kommt, hat diesen Vorteil nicht.“

Berufsorientierung als Schwerpunkt in der Schule

Dass die Jugendlichen so gut vorbereitet sind, liegt auch daran, dass in der Schule Berufsorientierung groß geschrieben wird. Bereits in der 3. Klasse steht Berufsorientierung auf dem Stundenplan. Da geht es um so Fragen: Was kann ich besonders gut? Welche Berufsfelder gibt es? Was glauben andere, was ich gut kann? Will ich lieber weiter in die Schule gehen oder mache ich doch eine Lehre?

Viele wissen dann schon, in welche Richtung es geht. In der 4. Klasse dürfen die Schülerinnen und Schüler sich dann für einen von vier Modulen entscheiden, in denen sie ihre Fertigkeiten vertiefen. Neben Gesundheit und Soziales sind das Tourismus, Wirtschaft und Technik. Wer das letzte Modul wählt, hat etwa vertiefenden Unterricht in Mathematik oder IT .

Die Schule kooperiert mit mittleren und höheren Schulen, um die Jugendlichen bestmöglich auf die Zukunft vorzubereiten. Zudem bietet sie jährlich einen Business Day (siehe oben) an, wo Firmen in die Schule kommen und sich präsentieren. Die Schülerinnen und Schüler haben vorher alle eine Bewerbungsmappe gestaltet, die sie an dem Tag vorlegen können.