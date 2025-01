Industrie will die duale Ausbildung bekannter und beliebter machen

So will die Industriellenvereinigung neue Zielgruppen ansprechen – darunter Erwachsene, Hilfskräfte, Frauen, die für technische Berufe gewonnen werden sollen, sowie Zugewanderte. Dass man einen qualifizierten Zuzug brauche, sei auch der FPÖ klar, meint Knill. Ein weiterer Punkt sei, dass man den Menschen vermitteln müsse, dass eine Lehre keine Einbahnstraße ist, wenn es um die Weiterbildung geht, denn eine anschließende Matura oder ein Studium seien durchaus möglich. Der letzte Vorschlag lautet: Es braucht einen „Qualitätsbooster“ an den Berufsschulen.

Bewerber haben große Defizite

Einen Booster braucht es jedoch nicht nur in den Berufsschulen, sondern im Schulsystem insgesamt. Denn immer mehr Jugendliche beherrschen nach neun Jahren Schule grundlegende Fähigkeiten nicht. „Es fehlt vielen an Basiswissen in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch. Auch beim Persönlichkeitsprofil gibt es Defizite“, sagt Knill.