Mit Staus und milden Temperaturen in die Herbstferien

Die Herbstferien in Österreich starten am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober, aber auch die Schülerinnen und Schüler in Bayern und Baden-Württemberg werden pausieren. Laut ÖAMTC wird es daher bei der Fahrt in den Urlaub auf den Straßen zu Verzögerungen kommen.

Dafür wird das Wetter für diese Jahreszeit besonders mild bei Temperaturen um mehr als 20 Grad. Jedoch muss man auch mit viel Nebel rechnen.

Verkehr: Hier kann es Staus geben Neben dem Ausflugs- und Einkaufsverkehr sorgen Bauarbeiten in der kommenden Woche für zusätzliche Staus, insbesondere auf der Brenner- (A13) und Tauern Autobahn (A10). Auf der Brenner-Autobahn müssen Autofahrer vor der Mautstelle Schönberg und dem Baustellenbereich Luegbrücke mit erheblichen Staus rechnen. Auch auf der Fernpassstrecke (B179) wird es in beide Richtungen zu Engpässen kommen. In Salzburg führt der einstreifige Baustellenbereich auf der Tauern-Autobahn zwischen Golling und Werfen immer wieder zu Staus. Auch vor dieser Baustelle werden Reisende längere bis lange Verzögerungen einplanen müssen.

Prognose für kommende Woche Zurück zu den milden Temperaturen: Das Wetter lädt in der kommenden Woche in jedem Fall zu Ausflügen ein. Denn am Wochenende zeigt sich laut Wetterdienst Ubimet häufig die Sonne. In Nordtirol, Oberösterreich und den niederösterreichischen Voralpen werden mehr als 20 Grad prognostiziert. Allerdings muss man – wie zu dieser Jahreszeit üblich – mit viel Nebel und Hochnebelfeldern rechnen. Vor allem im Waldviertel und Teilen Kärntens soll es besonders trüb werden. Allgemein ist von eher ruhigem Herbstwetter auszugehen und es werden keine großen Niederschlagsmengen in Österreich erwartet, im Osten bleibt es allgemein trocken. Was die Temperaturen betrifft, endet der Oktober mild, etwas kühler ist es im Waldviertel und in Semmering mit Höchstwerten von nur 12 oder 13 Grad. Auch im oberösterreichischen Seengebiet wird es eher frisch. In mittleren Höhenlagen zeigt sich laut Ubimet jedoch immer wieder die Sonne, am Alpenrand soll es besonders nebelig werden. Wenig Sprünge sind bei den Temperaturen allgemein zu erwarten.

Allgemein soll das Wetter ideal auf den Bergen sein und gute Möglichkeiten zum Wandern bieten. In den Niederungen ist es aber oft grau in grau, heißt es bei der Ubimet. Wer Ferienbesuche oder Einkaufsausflüge in Großstädte geplant hat, sollte vor allem am Nationalfeiertag mehr Zeit und Geduld einplanen. Zahlreiche Straßen und Wege werden wegen Veranstaltungen am 26. Oktober gesperrt oder nur teilweise befahrbar sein.