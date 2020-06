Mit Panzer gegen Terroristen

Es wurden das Pumpspeicher-Kraftwerk Jenbach sowie das Tunnelportal des Brennertunnels gesichert. An der Europabrücke gingen schwere Kampfpanzer "Leopard" in Stellung. Weiters wurde gepanzerter Begleitschutz für Konvois organisiert. Das Jagdkommando mimte die Terroristen. Außerdem wurden gewalttätige Demonstrationen eingespielt.

Dass Soldaten eines Tages wirklich zur Terrorabwehr benötigt werden, ist nicht unwahrscheinlich. So wurden auch bei den Terroranschlägen in Spanien 2004 und in London 2005 Soldaten für Absperr- und Fahndungsmaßnahmen eingesetzt. Und bei den Terroranschlägen im Juli 2011 in Oslo und auf der Insel Utøya zogen in kurzer Zeit Soldaten einen Kordon um die Regierungsgebäude und um das Parlament auf. Denn die Verantwortlichen wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht, ob nicht ein neuerlicher Anschlag in Oslo droht.