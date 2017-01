Mit der Pistenraupe in den Tiefschnee

Die Morgensonne streift gerade die ersten Gipfel des Bergkessels rund um das auf 1480 Meter gelegene Hoteldorf Hochfügen. Das darunterliegende Zillertal ist noch in dichten Morgennebel gepackt. Hier oben im Skigebiet kündigt sich hingegen Prachtwetter an. "Heute ist es wirklich traumhaft", ist selbst Pistenraupen-Fahrer Mario Brandacher begeistert.

Mit der Kraft von 500 PS zieht sein Gefährt mühelos nach oben, vorbei an den Liftanlagen des Skigebiets, die offiziell erst in über einer Stunde öffnen werden. An der Front des Pistengeräts genießt eine Gruppe Skifahrer den Ausblick wie von einer Panoramaterrasse aus. Die ist in Wahrheit eine Bank von einem 6er-Sessellift samt Glaskuppel, die eigens für ein neues Special des Skigebiets Hochfügen auf das Raupenfahrzeug montiert wurde.

"Jeder Freerider will die erste und beste Linie in den Schnee ziehen", erklärt Skiguide Kevin Benk von der Skischule Skicheck die Idee hinter dem Angebot, das er gemeinsam mit den Betreibern der Liftanlagen entwickelt hat. Das nennt sich Cat-Skiing, hat seinen Ursprung in Kanada (wo Pistenraupen Cat genannt werden) und ist gewissermaßen eine leistbare Alternative zum Heliskiing.

Kurz nach acht Uhr ist der Ausgangspunkt der Tour unterhalb des Gipfels des Pfaffenbühels über die Piste des Skigebiets erreicht. Die Gruppe ist allein am Berg. "Wer sonst um diese Zeit heroben sein möchte, müsste sehr früh mit Tourenski unten starten", sagt Benk.

Gemeinsam mit zwei passionierten Tiefschneefahrern, die das kleine Abenteuer für den KURIER testen, steigt der Deutsche unter Lawinenverbauungen hinweg hinaus ins freie Gelände. Aber auch die frisch präparierten Pisten üben eine magische Anziehungskraft aus. Keine Skispur kreuzt die Hänge. Absolute Stille. Abfahrt. Unter den Skiern knirscht der Schnee wie frische Chips. Und das Gefühl, ein ganzes Skigebiet für sich alleine zu haben, zaubert ein Grinsen auf die Lippen.

Auch diese Erfahrung lässt sich in Hochfügen seit der vergangenen Saison kaufen. "Private Piste" nennt sich das. Jeden Donnerstag können Bucher die Lifte zwischen 7.30 und 8.30 Uhr exklusiv nutzen. Aber auch VIP-Tickets, um den Sonnenaufgang am Berg zu erleben, gibt es. In der Nacht wiederum können Pistenbully-Fahrer begleitet werden.

Mit derartigen Specials, die das Skigebiet abseits der Lift-Betriebszeiten erlebbar machen, sind die Bahnbetreiber in Hochfügen jedoch nicht alleine. Die private Piste bieten auch eine Reihe anderer Skiressorts an (siehe Infokasten). Und auch Fahrten mit der Pistenraupe gibt es schon in mehreren Gebieten.

"Skifahren alleine reicht nicht mehr, es braucht Zusatzangebote. Die Leute sind es gewohnt, bespaßt zu werden. Darum sind wir jedes Jahr auf der Suche nach neuen Ideen, um uns von unseren Konkurrenten abzuheben", sagt Julia Kronthaler, Marketingleiterin der Liftgesellschaft Hochfügen, nach der Pistenabfahrt bei einem Gespräch über diesen Trend.

Garantiert unverspurt

Bespaßt kommen kurz darauf die KURIER-Testfahrer Florian Tschugg und Thomas Wegscheider dazu. 700 Höhenmeter durch freies Gelände liegen hinter ihnen. Und auch wenn die letzten Schneefälle eine Woche zurückliegen, sind sie zufrieden. "Wir haben schon ein paar Spuren gezogen, wo noch nichts war", sagen sie lachend. Für Benk steht aber auch fest: "Cat-Skiing wird sicher vor allem gebucht, wenn es frisch geschneit hat." Denn dann ist der Berg garantiert unverspurt.