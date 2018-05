Mit dem Zeichenblock im Gerichtssaal

Früher waren Gerichtszeichner einmal sehr gefragt. Oft wird die Illustration der Hexenprozesse von Salem im Jahr 1692 als Geburtsstunde des Gerichtszeichnens angeführt. Richtig Geld verdienen ließ sich damit aber erst mehrere 100 Jahre später, nach dem Aufkommen von Massenmedien und Boulevardjournalismus. Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts wurden Gerichtszeichnungen immer populärer. Dank technischen Fortschritts und den Sonderregelungen für Aufnahmen vor der Verhandlung ging ab den 1930ern die goldene Ära der Gerichtszeichner langsam zu Ende.

Doch es gibt Ausnahmen. Enorme mediale Aufmerksamkeit bekommen Gerichtszeichnern heute noch bei Verhandlungen, bei denen Aufnahmen auch vor Prozessbeginn verboten sind. So wurde für den Grazer Terrorprozessen 2016 etwa der Zeichner Gerald Hartwig beauftragt, die Verhandlung in Bildern festzuhalten. Anders als Langegger, der den langwierigen Buwog-Prozess zeichnet, hatte Hartwig nur wenige Stunden Zeit für seine Arbeit. „Ich habe versucht, so viele Bilder wie möglich zu machen und die spannendsten Momente zu erwischen“, erzählt er. „Außerdem hatte ich strenge Vorgaben, wen ich zeichnen durfte.“

Solche Vorgaben hat Langegger nicht – die Angeklagten im Buwog-Prozess sind zu einem großen Teil ohnehin Personen, die der Öffentlichkeit bekannt sind. Seit Prozessbeginn hat der Zeichner ein ganz anderes Problem: An einem der ersten Verhandlungstage hatte er sich in die Reihe hinter den Anwälten gesetzt, um einen besseren Blick zu haben. Das sorgte prompt für Aufregung. Langegger musste sich in die hinteren Reihen zurücksetzen.