Mit dem Frühling kommt der Winter zurück: Frostgefahr am Mittwoch

Im Süden bleibt es niederschlagsfrei, hier zeigt sich am Nachmittag zeitweise auch die Sonne. Der Wind weht schwach, in der Westhälfte lebt Westwind spürbar auf. Die Frühtemperatur umspannt je nach Wind minus fünf bis plus drei Grad, die Tageshöchsttemperatur je nach Sonne acht bis 14 Grad.

Donnerstag wird wechselhaft

Mit einer milden, westlichen Höhenströmung ziehen am Donnerstag in rascher Folge Störungszonen über Österreich. Damit geht es sehr unbeständig durch den Tag und in ganz Österreich ist im Tagesverlauf mit leichtem Regen, am Nachmittag auch mit ergiebigeren Regenschauern zu rechnen. Nur kurze sonnige Aufhellungen sind zwischendurch möglich.