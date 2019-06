Mit dem Ferienbeginn startet auch die Stau-Saison

In den kommenden Wochen und Monaten brauchen Verkehrsteilnehmer auf österreichs Straßen wieder gute Nerven. „Mit dem Ferienbeginn in Ost-Österreich, sechs deutschen Bundesländern, sowie in Tschechien und der Slowakei wird die Stausaison auf den Transitrouten eingeläutet“, berichtet der ÖAMTC.

Der Start, berichten Verkehrsexperten, laufe erfahrungsgemäß noch relativ ruhig ab. Mit dem Ferienbeginn in West- und Südösterreich und der ersten größeren Reisewelle aus Deutschland, dem Ferienbeginn in Nordrhein-Westfahlen, an den ersten beiden Juliwochenenden wird sich das Verkehrsaufkommen aber sukzessive steigern und mit dem Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg am letzten Wochenende im Juli seinen Höhepunkt erreichen. Einen guten Überblick gibt dabei auch der ÖAMTC-Staukalender.

Fahrverbote

Es gilt einiges zu beachten: In Tirol und Salzburg gibt es für Durchreisende zeitweise Fahrverbote auf Verbindungen im niederrangigen Straßennetz. In Tirol betrifft das einige Landesstraßen in Großraum Innsbruck und dem Wipptal, und zwar an Wochenenden bis 15. September jeweils von Samstag 7 Uhr bis Sonntag 19 Uhr sowie vom 14. August 7 Uhr bis 18. August 19 Uhr.

In Salzburg gibt es bei Bedarf bei langen Staus auf der Autobahn verordnete, temporäre Fahrverbote etwa in den Gemeinden Grödig und Wals. Im Bedarfsfall ist geplant, auch die Autobahnabfahrten der A10 Puch-Urstein (in Richtung Norden) und Kuchl (Richtung Süden) für wenige Stunden komplett zu sperren.

Damit diese Maßnahmen in Salzburg nur in Ausnahmefällen verfügt werden müssen, wird an der Grenzstelle Walserberg noch im Juli eine dritte Abfertigungsspur errichtet.