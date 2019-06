St. Pölten: Tägliches Stauchaos sorgt für großen Ärger

"Von der Kreuzung bis in das Parkdeck habe ich eine Dreiviertelstunde gebraucht. Es ist der absolute Wahnsinn." Ein tägliches Stauchaos rund um das Einkaufszentrum Promenande sorgt bei vielen Autofahrern für großen Ärger.

Da in der Heßstraße und im Bereich des Roßmarktes aufgrund von Baustellen von früh bis spät Lkw unterwegs sind, sind die Pkw-Lenker oft zum Warten verdammt. Dazu kommt noch, dass sich der Stau bis in die Parkgarage hineinreicht, weil die Pkw-Lenker nicht zügig abfahren können.

Punktuelle Probleme

"Das Problem ist, dass derzeit gleich an drei Baustellen gleichzeitig gearbeitet wird. Deshalb kann es punktuell zu Problemen kommen", sagt Rathaussprecher Heinz Steinbrecher. Die Polizei sei aber informiert und versucht, die Probleme in den Griff zu bekommen. "Den Autofahrern ist zu raten, dass sie sich vielleicht in dieser intensiven Baustellenzeit eine andere Garage suchen", sagt Polizeichef Franz Bäuchler.