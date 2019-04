Misstrauensantrag in Graz: Ein politischer Sonderfall

In 16 Jahren Amtszeit hatte Siegfried Nagl fünf Stellvertreter. Drei Frauen und zwei Männer, von ganz links ( Elke Kahr, KPÖ) über SPÖ ( Walter Ferk und Martina Schröck) bis zu den Grünen ( Lisa Rücker). 2017 kam er am rechten Politikspektrum an und ließ Mario Eustacchio zu seinem Stellvertreter wählen.

Das Arbeitsübereinkommen mit der FPÖ - rechtlich gibt es in Graz wegen des Proporzsystems keine Koalitionen - bringt jetzt aber auch den ÖVP-Chef selbst in eine verzwickte Lage: Erstmals überhaupt gibt es in der Landeshauptstadt einen Misstrauensantrag gegen einen amtierenden Vizebürgermeister. Er wurde am Dienstag eingebracht, laut Amtstempel um punkt 10.28 Uhr.