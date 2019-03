Misshandeltes Pflegekind: „Habe die Hölle mitgemacht“

„Ich musste betteln, dass meine Geschichte anerkannt wird.“ Walfried Janka spricht den Satz emotionslos aus, obwohl viel Emotion dahinter verborgen ist: Als Baby kam er auf einen Pflegeplatz bei einer Steirerin, die wegen Mordes verurteilt war und der die Behörde andere Pflegekinder wegen Gewaltausbrüchen wieder abnahm. Er musste bleiben. Als junger Mann wurde später selbst im Vollrausch zum Mörder.

Jankas Geschichte ist mittlerweile immerhin bekannt. In den nächsten Tagen wird seine Anwältin eine Amtshaftungsklage über 600.000 Euro beim Zivilgericht Graz einbringen. Beklagter ist das Land Steiermark, es geht um Entschädigung für die verlorene Kindheit. „Ich erwarte mir so viel Courage, dass die Politik sagt, so etwas dulden wir nicht“, fordert Janka. „Jetzt nicht und damals auch nicht.“