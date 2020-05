Opfer von Ordensbrüdern werden entschädigt

Sepp Rothwangl von der Plattform Betroffener kirchlicher Gewalt geht weiter als die offizielle Darstellung kirchlicherseits: Die Opfer seien in den 1960er- und ’70er-Jahren von den zwei Fratres „mehrfach rituell vergewaltigt“ worden. Rothwangl: „Und die beiden Benediktiner sind nach wie vor in der Diözese im Dienst. Einer als Pfarrer in der Obersteiermark.“ Rothwangl kritisiert zudem, dass die Klasnic-Kommission, die Entschädigung eines der beiden Betroffenen ursprünglich abgelehnt hatte. „Das hat mich damals auch gewundert“, sagt ein Vertrauter von Erzbischof Egon Kapellari. „Einer der Priester hatte die Gewalt ja damals schon öffentlich zugegeben.“

Seitens der Klasnic-Kommission heißt es: „Der Fall wurde damals wegen mangelnder Plausibilität abgelehnt.“ Erst durch die Meldung eines weiteren Zeugen (das zweite Opfer) hätte sich die Plausibilität erhöht. Man sei zum Entschluss gekommen, die Entschädigungen zu zahlen. Zum Vorwurf der Vergewaltigung wollte Kommissionssprecher Herwig Hösele nichts sagen.