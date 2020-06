Mirela B.: Tumult bei Lokalaugenschein

Die Tatrekonstruktion hätte Klarheit darüber bringen sollen, was sich tatsächlich in der Nacht auf 9. Oktober zwischen dem 21-Jährigen und seiner Ex-Freundin abgespielt hat. Der Beschuldigte habe den Mord nach seiner Festnahme in der Tatnacht zwar gestanden, bei den Einvernahmen in U-Haft aber verschiedene Versionen seines Motivs erzählt.

Ausständig ist noch ein neuropsychiatrisches Gutachten. Darin soll u.a. die Zurechnungsfähigkeit geklärt werden.