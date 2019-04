Minus 17,2 Meter – Gletscher schrumpfen ohne Pause

89 von 93 beobachteten Gletschern haben sich im Jahr 2017/18 zurückgezogen, der durchschnittliche Rückgang beträgt 17,2 Meter. Das sind die Fakten des am Freitag präsentierten Gletscherberichts des Österreichischen Alpenvereins. Der Rückgang war weniger stark als im Jahr davor, der Trend ist allerdings eindeutig.

„Es wird immer mehr Fels und Schutt und weniger Eis“, sagt Gerhard Lieb, Geograf an der Universität Graz und Leiter des Alpenverein-Gletschermessdienstes. Er sagt auch: „Ich werde Ihnen in einem Jahr voraussichtlich wieder etwas ähnliches erzählen. Eine Trendwende ist in keiner Weise in Sicht.“ Grund für den starken Rückgang waren auch im vergangenen Sommer wieder die deutlich überhöhten Temperaturen von knapp zwei Grad über dem langjährigen Durchschnitt.