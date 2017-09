2010, die Flüchtlingskrise war noch in weiter Ferne, einigten sich Bund und Länder auf eine einheitliche Mindestsicherung. Heute ist eine gemeinsame Lösung ferner denn je – und die bedarfsorientierte Mindestsicherung (BMS) zum emotionalsten Thema des Wahlkampfs geworden. ÖVP und FPÖ fordern eine Deckelung auf 1500 Euro für Familien und verringerte Sätze für Flüchtlinge. Schließlich war deren Anstieg in der BMS um 40 Prozent innerhalb eines Jahres hauptverantwortlich dafür, dass sich die Länder Ende 2016 nicht mehr auf eine Fortführung einigen konnten.

"Fairnesskrise"

"Neue Gerechtigkeit" (ÖVP) und "neue Fairness" (FPÖ) lauten die Schlagwörter, die in Oberösterreich, Niederösterreich und dem Burgenland bereits beschlossene Sache sind. Dort bekommen anerkannte Flüchtlinge statt der rund 840 Euro Regelsatz jetzt maximal 580 Euro.

In Tirol und Vorarlberg wurde der Zuschuss zu den (höheren) Wohnkosten für Wohngemeinschaften gedeckelt, in Kärnten müssen Flüchtlinge (wie in Vorarlberg) nun auch Deutschkurse besuchen, wenn sie auf den vollen Satz kommen wollen. Andere Bundesländer wie Wien verzichteten bisher auf eine Anpassung.

Dass Handlungsbedarf besteht, ist evident. Seit 2012, dem ersten voll erhobenen Jahr, ist die Zahl der BMS-Bezieher insgesamt um 38,1 Prozent gestiegen, die Kosten kratzten bereits 2016 an der Milliardengrenze – Tendenz steigend, wobei der Anteil der BMS im Vergleich zum gesamten Sozialbudget noch immer gering ist. 0,9 Prozent betrug dieser im vergangenen Jahr.

Effekt noch unklar

Welche Auswirkung die unterschiedlichen Regelungen der Länder haben, ist umstritten. Die jüngsten Zahlen für 2016 weisen einen Zuwachs der Bezieher im Vergleich zum Vorjahr in NÖ von 15,1 – in Wien nur von 9,5 Prozent – aus. Wobei das letzte Wort in NÖ, an dessen Lösung sich ÖVP-Chef Sebastian Kurz orientiert, noch nicht gesprochen ist.

Aufgrund des Diskriminierungsverbotes wurden dort explizit nicht Leistungen für Flüchtlinge, sondern für Menschen, die weniger als fünf Jahre in NÖ lebten, gekürzt. Ein juristischer Kniff – der Effekt ist jedoch derselbe. Für Walter Pfeil, Professor für Arbeit- und Sozialrecht an der Universität Salzburg, liegt damit ein Fall von "mittelbarer Diskriminierung" vor. Er ist überzeugt, dass diese Lösung schon deshalb – und wegen der Verletzung von EU-Recht – keinen Bestand vor dem Verfassungsgerichtshof haben wird (siehe Artikel unten). Noch problematischer wird es bei der Obergrenze – hier sieht Pfeil neben verfassungsrechtlichen auch Bedenken in Bezug auf die Auswirkungen. Laut Sozialministerium wären von einer landesweiten Deckelung 2016 knapp ein Drittel, konkret 88.000 BMS-Bezieher, und mindestens 82 Prozent aller Paarhaushalte mit Kindern betroffen gewesen. Damit wären 50.033 Kinder um Leistungen aus der BMS umgefallen.

Für Martin Schenk von der Armutskonferenz würden dadurch "nicht nur einige Härtefälle" erzeugt. "Das ist ein strukturelles Problem." Dass davon auch viele Österreicher betroffen seien, hätten bei der Debatte viele aus den Augen verloren. "Es wird Asyl gesagt, aber dann bei allen gestrichen. Es trifft nicht nur die Flüchtlinge", sagt Schenk. Dass eine Deckelung bundesweit, also auch in Wien kommt, wo mit Abstand die meisten BMS-Bezieher leben (siehe Grafik unten), ist unwahrscheinlich. Die Mindestsicherung ist Ländersache – geändert werden könnte das nur durch eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament. Die BMS wird also Stückwerk bleiben. Dabei wären grundsätzlich alle Länder für eine einheitliche Lösung, wie ein KURIER-Rundruf ergab. Aber eben nur zu ihren eigenen Bedingungen.

Foto: /Grafik