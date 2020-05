Defekte Brustimplantate: "Frust, Ärger und Tränen"

Österreich

Ja, natürlich bin ich davon ausgegangen, dass alles in Ordnung ist. Mein Arzt auch. Inarbeiten die Ärzte doch nicht mit einem Produkt, das nicht zugelassen ist. Es war ja auch vom TÜV zertifiziert. Außerdem war das Produkt auch nicht so billig, wie es in Medien immer dargestellt wird.

Wann haben Sie erfahren, dass Ihr Implantat minderwertig ist?

Das war im Dezember 2010. Im Radio lief das um fünf Uhr Früh in den Nachrichten. Um acht Uhr hat mich dann auch schon mein Arzt angerufen und dringend zu einem Austausch des Implantats geraten.

Wie ist es Ihnen in diesem Moment gegangen?

Nach einer Brustkrebsdiagnose denkt man sich: Was soll einem noch Schlimmeres passieren? Im ersten Moment denkt man sich aber, man ist im falschen Film, jetzt geht das Ganze wieder weiter. Der Stoff gilt ja als krebserregend, das kann platzen.

Wie lange hat es gedauert, bis Sie erneut operiert worden sind?

Von dieser Information bis zum Austausch sind vier Wochen vergangen.

Das müssen bange vier Wochen gewesen sein.

Bis zur Operation hat man schlaflose Nächte, Angstzustände, vier Wochen Ungewissheit. Da waren Frust, ein paar Tränen und einfach Ärger. Man wird aber dann besonders feinfühlig, jedes Ziehen in der Brustgegend, das vielleicht ganz normal ist, wird darauf zurückgeführt. Aber bei mir war das Implantat intakt, es ist nichts gerissen. Was jetzt dazugekommen ist, ist halt eine weitere Narbe.

Sie verfolgen den Prozess über Medien von Graz aus. Welche Bedeutung hat das Verfahren für Sie?

Ich denke mir, der Geschäftsführer und die Mitarbeiter, die so etwas produzieren, gehören ins Gefängnis. Man fragt sich da schon, was geht in solchen Menschen vor? Die wollen sich bereichern, und andere Leute tragen vielleicht dadurch einen Schaden davon. So etwas gehört bestraft. Ich hoffe, dass der Richter das in Frankreich entsprechend macht. Man sollte aber auch überdenken, wie diese Produkte überprüft werden: Ich habe gehört, dass die Kontrollen der Firma Tage vorher angekündigt worden sein sollen.