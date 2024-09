Millionenstrafe: Verbotene Preisabsprachen in der Müllbranche

„Nach dem Feststellungsantrag gegen den ersten Kronzeugen im Februar dieses Jahres ist das nun der erste Geldbußenantrag gegen ein Unternehmen in diesem Verfahrenskomplex“, sagte BWB-Generaldirektorin Natalie Harsdorf. „Das BWB-Team arbeitet die sichergestellten Beweise sukzessiv auf, um die weiteren Verfahren zügig an das Kartellgericht zu bringen.“

Das Kartellgericht muss nun über diesen Strafantrag entscheiden. Wäre Saubermacher kein Kronzeugenstatus zugestanden worden, hätte eine maximale Strafe von bis zu zehn Prozent des Gesamtumsatzes gedroht. In diesem Fall wäre eine Strafe in Höhe bis zu 47,5 Millionen Euro möglich gewesen.

Big Player

Saubermacher ist einer der Big Player in der österreichischen Abfallbranche. Sie wurde 1979 von Hans Roth in der Steiermark gegründet und erwirtschaftet mit 2.800 Mitarbeitern zuletzt 475 Millionen Euro Umsatz.

Das Unternehmen räumte ein, dass rund 80 Absprachen im untersuchten Zeitraum von Juli 2002 bis März 2021 identifiziert wurden. „Das Unternehmen selbst hat ein hohes Interesse an der Aufdeckung, um derartiges Fehlverhalten in Zukunft verhindern zu können“, teilte Saubermacher am Montag in einer Aussendung mit.

Laut BWB-Sprecherin Fürlinger ist „in absehbarer Zeit mit weiteren Anträgen auf Geldbußen zu rechnen.“ Denn gegen weitere 18 Abfallunternehmen wird noch ermittelt.