Drei Bereiche geschlossen

„Die in der Vergangenheit verlustbringenden Teilbereiche Metallbau, Automotive und Offset-Druck wurden geschlossen und es soll dadurch zukünftig wieder positiv und gewinnbringend gewirtschaftet werden“, sagt Dostal zum KURIER. „Der Masseverwalter hat in der Tagsatzung am Dienstag gesagt, dass das Kerngeschäft sehr gut läuft.“ In weiterer Folge sollen die finanziellen Mittel für die Sanierungsplanquote aus dem Fortbetrieb des Unternehmens erwirtschaftet werden.