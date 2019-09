Millionenpleite eines Pflegeheims

Die außergerichtliche Umschuldung hat jedenfalls nicht geklappt. „Die Ursachen der Insolvenz werden noch zu hinterfragen sein, jedenfalls dürfte laut eigenen Angaben der Schuldnerin die finanzierende Bank die Kreditlinien in Höhe von rund einer Millionen Euro fälliggestellt haben. Zudem dürften auf Grund von Rückständen bei der Abgabenbehörde die Forderungen gepfändet worden sein“, weiß der Gläubigerschutzverband AKV.



Das Einzelunternehmen Pflegeheim Tatzl mit Sitz in Bruck an der Mur ist nun in die Pleite geschlittert. Laut AKV und KSV1870 wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Das Heim soll elf Zimmer haben. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und im März 2012 als eingetragenes Unternehmen im Firmenbuch protokolliert.