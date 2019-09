Millionenpleite einer privaten Airline-Gruppe

Die Flotte konnte sich eigentlich sehen lassen. Darunter waren ein Cessna Citation Mustang Cessna Citaion XLS eine Embraer Legacy 600 und ein Bombardier Challenger 650. Die Flugzeuge gehören privaten Eigentümern. Das soll mitunter bei der Nutzung, sprich der Verfügbarkeit der Flieger, und durch Abänderung der Verträge immer wieder zu Problemen für den Vercharterer geführt haben. So soll der Vercharterer in einem Zeitraum von zweieinhalb Monaten kein einziges Flugzeug zur Verfügung gehabt haben. Das führte zu Liquiditätsengpässen. Trotzdem sollen einzelne Eigentümer auf die Verträge und die festgelegten Zahlungen gepocht haben. Dann erfolgte eine Art Umstrukturierung der Vercharterung, doch diese fruchtete anscheinend am Ende nicht.