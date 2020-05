Millionenklage nach Flugzeugabsturz

„Diesmal“, erzählt Anwalt Ford, 78, „ist der Fall anders gelagert.“ Diesmal gebe es kein technisches Gebrechen, sondern einen „Pilotenfehler“, für den der Flugzeugbesitzer, die Verleihfirma EURAM Inc., geradestehen müsse. Es mutet auf den ersten Blick verwirrend an: Filsecker mietete die Cessna bei EURAM Inc., die 34 Flieger besitzt und sie großteils in Europa verleiht. Wieso soll der Verleiher haften? Ford beruft sich auf die „ Montreal Convention“, die den Beförderer in die Pflicht nimmt. Ford: „Es haftet der Besitzer der Maschine.“ Er beziffert die Wiedergutmachung mit „15 bis 20 Millionen Euro“.

Für Ford ist ein Pilotenfehler erwiesen. Fakt ist, dass der Pilot nur eine Bescheinigung für Sichtflüge, aber nicht für Instrumentenflüge besaß. Wie die Meteorologen der ZAMG „gutachtlich“ der Tiroler Polizei mitteilten, gab es vor dem Start „Hochnebel. Die Absturz-stelle lag im dichten Nebel“. Kaum bewältigbare Bedingungen für einen Sichtflug. Ein Überlebender sagte laut Ford, dass Filsecker einen Kompass am Handy zur Orientierung benutzt habe. Der Flieger sei auch überladen gewesen. Fords Kollege Johnson rechnet mit einer Erledigung binnen 18 Monaten. Ziel sei ein Vergleich. „Wenn nicht, dann klagen wir.“