Millionenbetrug: Verdächtige von KH-Betriebsgesellschaft entlassen

Die Staatsanwaltschaft Feldkirch ermittelt, wie berichtet, im Zusammenhang mit der Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft (KHBG) wegen schweren Betrugs mit einer Schadenssumme in Millionenhöhe. Bei einer Razzia am Mittwoch kam es zu Hausdursuchungen und Festnahmen - auch in den Räumlichkeiten der Bauabteilung der KHBG in Feldkirch.

KHBG-Geschäftsführer Gerald Fleisch erklärte, dass allem Anschein nach zwei Mitarbeiter über ein eigenes Unternehmen Machenschaften betrieben hätten, „die zu überhöhten Rechnungen an die KHBG geführt haben“. Auslöser war eine Anzeige der Firma Siemens, die der Staatsanwaltschaft Hinweise auf den Betrug gegeben hat, die im Rahmen einer noch andauernden Compliance-Untersuchung aufgedeckt wurden.

Außerordentliche Sitzung

Am Freitagvormittag fand unter Vorsitz von Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) eine außerordentliche Sitzung des Aufsichtsrats der KHBG statt. Dabei ist über den aktuellen Stand der Ermittlungen informiert und über die weitere Vorgangsweise beraten worden, wurde in einer Aussendung verlautbart.