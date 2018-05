Milch nur von „glücklichen Kühen“

Wie geht es eigentlich den Kühen, die die frische Milch für das Joghurt oder den Käse liefern? Weil sich immer mehr Konsumenten beim Griff ins Kühlregal die Frage nach der artgerechten Tierhaltung stellen, kommen auch die 38.000 Milchbauern mit ihren 530.000 Kühen in Österreich zunehmend unter Druck. „Das Tierwohl steht im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Eine dauernde Anbindehaltung ist nicht mehr zeitgemäß und wird vom Konsumenten nicht mehr goutiert“, erklärt Leopold Gruber-Doberer, Geschäftsführer der Milchgenossenschaft Niederösterreich. Mit mehr als 3000 NÖM-Milchbauern in Niederösterreich, dem Burgenland und der Oststeiermark ist die Milchgenossenschaft die größte Vereinigung von Milchbetrieben in Ostösterreich.

Um dem gestiegenen Qualitätsanspruch der Kunden zu entsprechen, haben sich die NÖM-Betriebe selbst ein neues, eigenes Gütesiegel auferlegt. Das Tierwohlsiegel soll quer durch die Produktpalette die strengeren Richtlinien der Bauern sichtbar machen. Bis 1. Jänner 2020 müssen alle Betriebe die Auflagen erfüllen. Darunter fällt die ganzjährige Auslaufmöglichkeit der Tiere an mindestens 120 Tagen im Jahr, das Gesetz schreibt hier nur 90 Tage vor.

Zweiter wesentlicher Bestandteil des Gütesiegels ist ein verpflichtender Betreuungsvertrag mit einem Tierarzt. Außerdem dürfen die Bauern für ihre Kühe nur zu 100 Prozent gentechnikfreie Futtermittel aus Europa verwenden. Kontrolliert werden die Auflagen durch die unabhängige Kontroll- und Zertifizierungsstelle AgroVet.

„Der Konsument bestimmt mit dem Griff ins Regal den Markt. Er entscheidet, ob er Produkte aus dem Ausland ohne Nachweis über die Herkunft oder heimische Qualität haben möchte“, sagt Gruber-Doberer.