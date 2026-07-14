Großer EU-Vergleich: Wie viel Milch gibt eine österreichische Kuh?

Während die Zahl der Milchkühe in der EU und in Österreich stetig sinkt, steigt genauso andauernd deren Milchleistung. Für heuer wird ein Rückgang auf 18,8 Millionen Milchkühe prognostiziert - ein Minus von 2,7 Millionen Kühen bzw. 13 Prozent verglichen zu 2016. Bei der Milchmenge werden heuer 158,3 Millionen Tonnen erwartet - das ist gegenüber 2016 ein Plus von 7 Prozent oder gut 10 Millionen Tonnen Kuhmilch. Die Milchleistung stieg binnen zehn Jahren um mehr als ein Fünftel.

Von der gesamten Rohmilchmenge des Jahres 2025 (158,1 Mio. Tonnen, plus 1,6 Prozent gegenüber 2024) wurden rund 94 Prozent an Molkereien geliefert. Zusätzliche 2,7 Mio. Tonnen wurden zur Fütterung der Nachzucht eingesetzt. Weitere 6,7 Mio. Tonnen wurden am Hof für die menschliche Ernährung genutzt oder direkt vermarktet, geht aus kürzlichen Angaben der AgrarMarkt Austria (AMA) hervor. Mehr Milch pro Kuh Die durchschnittliche Milchleistung je Kuh ist also deutlich gestiegen. Während eine Milchkuh im Jahr 2016 im Schnitt 6.831 kg Milch lieferte, gehen die Analysten für 2026 bereits von 8.359 kg aus. Das entspricht einem Leistungszuwachs von rund 1.500 kg je Kuh oder 22 Prozent innerhalb einer Dekade.