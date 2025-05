Von Bio-Schwund bis Milchpreis-Boost: Die kritische Lage in Österreichs Milchwirtschaft

Immer weniger Landwirte und Landwirtinnen in Österreich wollen sich diesen Herausforderungen stellen. 1994 gab es immerhin 81.902 milchliefernde Betriebe in Österreich, 30 Jahre später, nämlich 2024, sind es noch 21.569. Tendenz weiter sinkend. Warum das so ist und was helfen könnte: