Mieten ist aktuell besser als kaufen

Zu Beginn einer Kaufüberlegung muss viel eher die Frage stehen, zu welchem Preis erworben wird und wie hoch die Miete im Vergleich dazu wäre. Laut Daten der Wirtschaftskammer Österreich stiegen die Preise für Eigentumswohnungen in den vergangenen zehn Jahren in ganz Österreich im Durchschnitt um fast 30 Prozent. Zwar zogen auch die Mieten an, doch bei Weitem nicht so stark: Im frei finanzierten Bereich gab es ein Plus von 26 Prozent. Allerdings hat der große geförderte Mietsektor, der zwei Drittel des Mietmarktes umfasst, zusätzlich eine stabilisierende Wirkung. Fazit: Die Relation zwischen Kauf und Miete spricht derzeit eher für Miete – das zeigen auch einschlägige Kennzahlen wie der Kauf-Miet-Indikator (siehe Grafik).

Diese Kennzahl zeigt, wie teuer ein Kaufpreis im Verhältnis zur Miete ist. Dabei wird errechnet, wie viele Jahre eine Wohnung gemietet werden könnte, bis der Kaufpreis erreicht ist. Unter 20 Jahren ist Kauf, über 20 Jahren Miete empfehlenswert. Laut Immobilienscout24 liegt das Kauf-Mietverhältnis in Wien derzeit bei 31,4. Im Schnitt könnte man also über 31 Jahre mieten, bevor der Kaufpreis erreicht ist. Einen Wert unter 20 erreichen unter den Landeshauptstädten nur St. Pölten und Eisenstadt.