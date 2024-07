Messer sind künftig streng verboten. Was darf ich trotzdem?

© APA/dpa/Daniel Bockwoldt

Warum dürfen Jäger ihre Messer weiter in der Stadt mitnehmen? Von Jausenmesser bis Säbel: Was im neuen Messertrage-Verbotsgesetz noch erlaubt sein wird. Und was streng verboten.