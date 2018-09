„Messer hat man schnell zur Hand“ – 3 Attacken in 24 Stunden

Die Gefahr als unbeteiligter Opfer eines Messerangriffs zu werden, sei relativ gering. In der Mehrheit der Fälle kennen einander Opfer und Täter. So war es auch beim Mord am Montag in Linz. Der 16-jährige Tatverdächtige gestand mittlerweile die Tat. Offenbar haben einander die beiden Afghanen gekannt. Ein Motiv gab der Verdächtige nicht an. Es soll aber schon früher zu Streitereien gekommen sein.