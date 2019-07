Mein G'schäft: Mit dem richtigen Riecher zu schöner Haut

Zuständig für das Seifensieden ist Christoph Hegglin. Das Herstellungsverfahren ist natürlich streng geheim, ein kleinen Einblick gewähren Baldauf und Hegglin aber: Die Grundmasse jeder Seife besteht aus einem Teil Lauge sowie einem Teil Fett. Je nach Sorten werden dem Gemisch Öle, Extrakte und/oder Düfte beigemengt.

Das ganze wird dann in einem Kessel kalt gerührt, das heißt, ohne zu erhitzen. Sobald die Seife in der Form hart geworden ist, muss sie in kleine Stücke geschnitten werden, die schließlich per Hand verpackt werden.