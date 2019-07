Mein G'schäft: Scharfes Früchtchen kann’s auch mild

Wie gesund die Chili ist, fand sie bald heraus: „Sie ist gut für den Stoffwechsel, verdauungsfördernd, desinfizierend, antibakteriell.“ Und so vielseitig: Es gebe 600 bis 700 unterschiedliche Sorten in verschiedensten Schärfegraden. „In Mexiko kommen allein in ein Gericht meist drei bis fünf verschiedene Sorten“, sagt die 45-jährige Lokalchefin. Und trotzdem seien sie nicht „richtig scharf“. Das Gericht soll jeder essen können – vom Kleinkind bis zum Greis. „Obwohl“, räumt ihr Mann ein, „vielleicht gibt es in Mexiko eine andere Eichung“.