Mehrheit der Wirte will Raucher-Räume behalten

Berndt Querfeld, Obmann der Wiener Kaffeehaeuser, aufgenommen am Montag (28.03.11) in einem Kaffeehau in Wien, Oesterreich, zum Saisonstart der Schanigaerten. Als Schanigarten bezeichnet man in Oesterreich einen kleinen mobilen Gastgarten in urbaner Umgebung, der fast immer vor dem Lokal auf oeffentlichem Grund errichtet ist. Foto: Ronald Zak/dapd

