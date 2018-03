Mehr Überwachung, weniger Aufklärung

Die viel diskutierte Hausdurchsuchung beim Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung am 28. Februar war nur die Spitze des Eisberges. Im Vorjahr wurden in Österreich 4577 derartige Razzien an Wohnorten oder Arbeitsplätzen von Verdächtigen durchgeführt, das ist ein Anstieg gegenüber 2016 um 17 Prozent.

Auch die Anzahl der Telefonüberwachungen ist von 2016 (3031 Mal) auf 2017 (3378 Mal) um rund elf Prozent gestiegen.

2017 gab es insgesamt 14.667 Überwachungsmaßnahmen wie Durchsuchungen von Orten oder Gegenständen, Überprüfungen von Nachrichten, Lauschangriffen, Telefon-Abhöraktionen und Datenabfragen bei Mobilfunkbetreibern. Nicht mitgezählt sind Observationen, verdeckte Ermittlungen, DNA-Tests und die Rasterfahndung. Das geht aus einer von den NEOS initiierten parlamentarischen Anfragebeantwortung durch Justizminister Josef Moser (ÖVP) hervor.