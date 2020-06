Mehr Kontrollen nach Railjet-Affäre

Da nach sechs Jahren die Railjet-Achsen routinemäßig getauscht werden, bauten die Arbeiter ab 2013 unwissend beide Achsen ein. Insgesamt 124 falsche Radsatzwellen wurden in die Railjets eingebaut. Bis einem Arbeiter am 4. November bei der Montage doch noch auffiel, dass die Radscheiben gewölbt statt gerade waren.

Was dann genau passierte, ist noch etwas unklar. In einem Internet-Eisenbahnforum tauchten am 13. November Berichte über Probleme mit den Achsen auf. Tags darauf stellte der KURIER erstmals eine Anfrage an die ÖBB, die zunächst von einem Routinevorgang und Gerüchten sprachen. Allerdings gab der ÖBB-Vorstand am gleichen Tag eine "Ursachenerhebung" in Auftrag.

Einen Tag später begannen auch die Eisenbahnbehörde und das Verkehrsministerium aufgrund von Hinweisen mit Untersuchungen, die in der Folge zu schweren Verstimmungen mit den ÖBB führten. Die Bahn legte ein so genanntes §40-Gutachten vor, wonach mit den Achsen 230 km/h gefahren werden könne. Dieses Papier wurde von der Behörde schlichtweg nicht akzeptiert, das Vertrauen ist seither laut Insidern erschüttert. Die Untersuchungen des Verkehrsministeriums laufen noch.

Die ÖBB betonen, dass keine Sicherheitsgefahr bestanden hat. Mittlerweile hat der Railjet-Hersteller Siemens ein neues Zulassungsverfahren eingeleitet. Thema: Zulassung der Dosto-Achsen für 230 km/h.