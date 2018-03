Mehr Kontrollen: Grenzstreit mit Bayern spitzt sich zu

Sie stehen sich bei Kufstein immer öfter gegenüber: In Fahrtrichtung Bayern kontrollieren deutsche Bundespolizisten seit dem Flüchtlingsjahr 2015 auf der Inntalautobahn die Grenze. In Richtung Tirol dosieren österreichische Polizisten seit dem Vorjahr an besonders verkehrsstarken Tagen den Lkw-Verkehr mit Blockabfertigungen – zuletzt am Donnerstag. Die Folge: 10 Kilometer Rückstau nach Deutschland.

Die bayerische CSU hat diese Lkw-Bremse unter Ministerpräsident Horst Seehofer mehrfach lautstark kritisiert, in der Vergangenheit umgekehrt aber auch immer wieder Grenzkontrollen auch an den kleinen Übergängen zu Österreich gefordert. Die gibt es inzwischen von mobilen Einheiten an wechselnden Standorten.

Dass Seehofer – nunmehr als neuer deutscher Innenminister – vorhat, nicht nur die bestehenden Grenzkontrollen zu verlängern, sondern diese vielmehr auszuweiten, lässt in Tirol die Alarmglocken läuten. Derzeit seien „nicht allzu viele Grenzstellen in Deutschland“ dauerhaft besetzt, sagte Seehofer der Welt am Sonntag und meinte: „Auch darüber wird nun zu reden sein, ob das so bleiben kann.“ Konkrete Pläne gibt es noch nicht.

Aber Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) macht schon einmal klar: „Das ist nicht akzeptabel. Da wird es Diskussionen geben müssen.“ Schon jetzt seien die „Behinderungen durch die deutschen Grenzkontrollen unverhältnismäßig. Auf der anderen Seite gibt es wenig Verständnis für die Lkw-Blockabfertigungen“.