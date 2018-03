Mehr Hasspostings als erwartet

„Ihr widerliches Pack. Wär der Hitler noch an der Macht, wärt ihr schon längst an die Hunde verfüttert worden.“ Die Experten der Antidiskriminierungsstelle Steiermark fanden das gegen Homosexuelle gerichtete Posting nicht nur inhaltlich widerlich, sondern auch strafrechtlich bedenklich: Sie meldeten es an die zuständige Behörde so wie insgesamt 910 Hasspostings, die an sie herangetragen wurden.

Am April 2017 ging „BanHate“ online, eine App für Mobiltelefone. Ihre Nutzer können Einträge in sozialen Netzwerken, die ihnen verdächtig vorkommen, anonym weiterleiten. 1716-mal ist das seither passiert. Die gemeldeten Postings kamen aus ganz Österreich, zehn Prozent aber auch aus Deutschland.